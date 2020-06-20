Вся семья погибла: страшная правда от адвоката Ефремова 

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что вся его семья погибла в ДТП из-за пьяного водителя. Об этом сообщает StarHit.

Защитник рассказал, что когда ему было 15 лет, он осиротел за день. Но к семье виновника не стали выдвигать претензий.

«В 87 году в один день по вине пьяного водителя за рулем «Камаза» погибла вся моя семья. Папа, мама, два брата. Когда мои родственники узнали, что у водителя осталось двое несовершеннолетних детей, они пошли на контакт и сделали все, чтобы виновника аварии не посади. Я знаю, как люди ведут себя в горе», — сказа Пашаев.

Пашаев сообщил и о противоположном примере — по его мнению, семья погибшего в ДТП Сергея Захарова хочет «заработать» «всей толпой». Гражданская жена и другие родственники хотят, чтобы их признали потерпевшими.

«Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», — полагает адвокат.

По его словам, сам Захаров был порядочным, добросовестным человеком.

«И брат его, Валерий Владимирович, хороший парень, я с ним лично разговаривал», — отметил Пашаев.

Актер Ефремов за рулем своего джипа выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице из-за потери крови. Артист не пострадал, сейчас он под домашним арестом.