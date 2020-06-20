Пассажир напал на кондуктора из-за маски

Казани из-за просьбы надеть маску на кондуктора напал пассажир с газовым пистолетом. Сотруднику вызвали скорую помощь, водитель автобуса заблокировал нарушителя в салоне.

Нападавшего забрал экипаж полиции, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации АТП Татарстана.

Также в городе был зафиксирован другой случай нарушения масочного режима в общественном транспорте. Кондуктор попросил женщину надеть маску, однако пассажирка отказалась. Автобус сняли с маршрута, нарушительницу забрали в полицию, передаёт «Комсомольская правда».