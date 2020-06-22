В России выявили 7600 случаев коронавируса за сутки 

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За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России увеличилось на 7600, до 592 280 человек в 83 регионах. Об этом сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

По данным штаба, у 32,5% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. При этом за последние 24 часа зафиксировано 95 летальных исходов, выздоровело — 4 705 человек.

Топ-10 регионов по приросту случаев коронавируса возглавляет Москва (1068). В первую десятку также входят: Московская область (506). Ханты-Мансийский АО (295), Нижегородская область (219), Санкт-Петербург (217), Воронежская область (199), Свердловская область (197), Иркутская область (194), Челябинская область (176), Республика Тыва (150).

Более 100 случаев также отмечено в Красноярском крае (146), Ростовской области (141), Ямало-Ненецком АО (140), Саратовской области (112), Ульяновской области (110), Новосибирской области (109), Волгоградской области (108), Архангельской области (107) и Ставропольском крае (102).

От 70 до 100 новых пациентов за сутки прибавилось в Чувашской Республике (71), Алтайском крае (73), Пензенской (73), Кемеровской (75) и Псковской (75) областях, в Кабардино-Балкарии (75), Брянской области (76), Дагестане (79), Белгородской (80), Ивановской (81) и Тульской (83) областях, в Якутия (85), Мурманской области (85), Карачаево-Черкесии (87), Приморском крае (90), Омской области (98).

Меньше всего новых случаев коронавируса выявлено в Республике Алтай (15), в Крыму (13), Калмыкии (12), Еврейской АО (2) и Севастополе (1).

«Рамблер» писал, что ранее в военном госпитале имени Бурденко первым 18 добровольцам прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.