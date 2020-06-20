Трое юных россиян обстреляли из пистолетов ветеринара 

Санкт-Петербурге трое юных россиян напали на врача-ветеринара и обстреляли его из пистолетов. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает РЕН-ТВ.

По данным издания, 19 июня во дворе дома на Светлановском проезде компания молодых людей подошла к 28-летнему мужчине. Двое из них вынули пистолеты и начали стрелять. После этого злоумышленники сбежали с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали с ранением ноги. По словам медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Полицейские изучили место преступления. На месте обнаружены две гильзы. По словам потерпевшего, нападавшим было от 10 до 18 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

24 августа 2019 года сообщалось, что в Красногорске коллекторы подкараулили у подъезда должника и его 9-летнюю дочь и обстреляли их из пневматического пистолета.