Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое юных россиян обстреляли из пистолетов ветеринара 

Lenta.ru 1 час назад
Трое юных россиян обстреляли из пистолетов ветеринара
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге трое юных россиян напали на врача-ветеринара и обстреляли его из пистолетов. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает РЕН-ТВ.
По данным издания, 19 июня во дворе дома на Светлановском проезде компания молодых людей подошла к 28-летнему мужчине. Двое из них вынули пистолеты и начали стрелять. После этого злоумышленники сбежали с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали с ранением ноги. По словам медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Полицейские изучили место преступления. На месте обнаружены две гильзы. По словам потерпевшего, нападавшим было от 10 до 18 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
24 августа 2019 года сообщалось, что в Красногорске коллекторы подкараулили у подъезда должника и его 9-летнюю дочь и обстреляли их из пневматического пистолета.
Видео дня. Как сдавать ЕГЭ 2020
Последние новости
Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В Москве умерли еще 34 человека с коронавирусом В Москве умерли еще 34 человека с коронавирусом
Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп назвал Болтона обиженным скучным дураком
Трамп назвал Болтона обиженным скучным дураком
Певцов рассказал о тайных похоронах матери
Певцов рассказал о тайных похоронах матери
Умерла Вера Линн
Умерла Вера Линн
«Семья Захарова хочет заработать»
«Семья Захарова хочет заработать»
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш»
00:31
Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш»
Политика
КНДР пообещала уничтожить США
05:22
КНДР пообещала уничтожить США
В мире Азия
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
02:27
Переписку Захаровых про деньги от Ефремова слили в сеть
Общество
«Поднимал руку на женщин»: новые подробности о Ефремове
01:36
«Поднимал руку на женщин»: новые подробности о Ефремове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение