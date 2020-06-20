Полицейский расправился с двумя коллегами

Полицейского задержали в Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

По данным ведомства, в субботу в дежурную часть поступило сообщение о том, что в здании, расположенном в Юнь-Ягинском переулке, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте.

"По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте. Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что руководством республиканского МВД назначена проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивами и понесет ответственность в соответствии с законодательством.