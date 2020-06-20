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В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Полицейский расправился с двумя коллегами
Фото: РИА Новости
Полицейского задержали в Воркуте по подозрению в убийстве двух коллег из городского отдела МВД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.
По данным ведомства, в субботу в дежурную часть поступило сообщение о том, что в здании, расположенном в Юнь-Ягинском переулке, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте.
"По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте. Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что руководством республиканского МВД назначена проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивами и понесет ответственность в соответствии с законодательством.
"Также будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом, принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции", — заключили в ведомстве.
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Происшествия , Криминал , МВД , Воркута
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