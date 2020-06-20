Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скандальная судья Хахалева отказалась раскрывать доходы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Скандальная судья Хахалева отказалась раскрыть доходы
Фото: Youtube
Скандально известная кубанская судья Елена Хахалева отказалась предоставлять сведения о своих доходах и имуществе за минувший год, следует из данных Краснодарского краевого суда.
Сведения о доходах судей были опубликованы на сайте ведомства в рамках борьбы с коррупцией, передает РИА «Новости».
Из 138 судей, работающих в ведомстве, обнародовать информацию согласились только 84 человека. Остальные, в том числе Хахалева, предпочли скрыть данные о своем имуществе.
Напомним, в августе 2019 года судью Хахалеву отстранили от процессов.
В ноябре 2018 года сообщалось, что Елена Хахалева покинула должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. До этого, в сентябре того же года, Хахалева была понижена в статусе, ее вывели из руководства суда.
В 2017 году была опубликована видеозапись со свадьбы дочери Хахалевой, которая, как сообщалось, обошлась судье в 2 млн долларов. На мероприятии выступили Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева.
Позже появились сведения о якобы отсутствии у Хахалевой юридического образования, хотя Совет судей получил подтверждение подлинности диплома.
Видео дня. Москву затопило
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ефремова признали вменяемым Ефремова признали вменяемым Адвокат ответил на слова «собутыльника» Ефремова об обстоятельствах аварии Адвокат ответил на слова «собутыльника» Ефремова об обстоятельствах аварии Под Астраханью нашли замурованное в бетоне тело ребенка Под Астраханью нашли замурованное в бетоне тело ребенка
Комментарии 29
Происшествия , Иосиф Кобзон , Елена Хахалева , Валерий Меладзе , Николай Басков , Вера Брежнева , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Развеяны мифы о разработке автомата Калашникова
Развеяны мифы о разработке автомата Калашникова
Адвокат Ефремова отреагировал на слова Барецкого
Адвокат Ефремова отреагировал на слова Барецкого
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение