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Исчезнувшая с восьмимесячной дочерью россиянка найдена мертвой 

Lenta.ru и ещё 1 59 минут назад
Исчезнувшая с младенцем россиянка найдена мертвой
Фото: ТАСС
В Тамбовской области исчезнувшая с восьмимесячной дочерью россиянка найдена в сельском пруду. Женщина и ребенок мертвы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР)
По данным следствия, 16 июня 28-летняя жительница села Новоюрьево ушла из дома со своей восьмимесячной дочерью в неизвестном направлении и не вернулась. Были развернуты масштабные поиски с участием правоохранительных органов, волонтеров из поискового отряда и добровольцев из числа местных жителей.
СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Вечером 19 июня тела женщины и ребенка были обнаружены в сельском водоеме. Никаких внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.
20 июня сообщалось, что в Перми шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса. Девочка пришла в баню вместе со своей матерью. Женщина отдыхала в компании знакомых, оставив ребенка без присмотра.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Тамбовская Область
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