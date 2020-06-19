Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пропавших под Тамбовом мать с младенцем нашли мертвыми 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Пропавших под Тамбовом мать с младенцем нашли мертвыми
Фото: РИА Новости
Мать с восьмимесячным младенцем, пропавшие четыре дня назад в селе Новоюрьево Тамбовской области, найдены погибшими. Об этом сообщили в пятницу в СК по региону.
"Сегодня тела женщины и ребенка обнаружены в сельском водоеме без внешних признаков насильственной смерти. Для определения точной причины их гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается", — сказали в СК.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту исчезновения 28-летней женщины и ее дочери. Женщина с ребенком ушла из дома еще 16 июня, и с тех пор об их местонахождении не было ничего известно. Накануне полиция и Следственный комитет начали широкомасштабные поиски женщины, в которых также принимали участие волонтеры отряда "Лиза Алерт" и добровольцы из числа местных жителей.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился во время брифинга
ТАСС: последние новости
В Москве нашли мертвым философа Льва Науменко В Москве нашли мертвым философа Льва Науменко Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в ходе стрельбы в Москве коллегам Полицейские США пожелали выздоровления пострадавшим в ходе стрельбы в Москве коллегам СК возбудил дело после смерти ребенка в бассейне в Пермском крае СК возбудил дело после смерти ребенка в бассейне в Пермском крае
Происшествия , Криминал , СКР , Тамбов , Тамбовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Румыния открестилась от объявления России врагом
Румыния открестилась от объявления России врагом
В Кремле рассказали о новой угрозе для России
В Кремле рассказали о новой угрозе для России
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
ВОЗ шокировала правдой о новой вспышке COVID-19 в Пекине
ВОЗ шокировала правдой о новой вспышке COVID-19 в Пекине
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение