Стали известны подробности стрельбы на севере Москвы 

Стали известны подробности стрельбы на Бескудниковском бульваре в Москве

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД , женщина выстрелила в бывшего мужа из пневматического пистолета. Он не получил серьезных повреждений и не нуждается в госпитализации.

Конфликт между бывшими супругами произошел на бытовой почве. Полицейские опрашивают их на месте.

Как сообщал «Рамблер», накануне в Москве 21-летний мужчина застрелил из охотничьего карабина в квартире на улице Приорова свою бывшую девушку, ее мать и 4-летнего племянника, после чего покончил с собой.