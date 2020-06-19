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Стали известны подробности стрельбы на севере Москвы 

Вероника Полынина 37 минут назад
Стали известны подробности стрельбы на севере Москвы
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности стрельбы на Бескудниковском бульваре в Москве.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, женщина выстрелила в бывшего мужа из пневматического пистолета. Он не получил серьезных повреждений и не нуждается в госпитализации.
Женщина открыла стрельбу на севере Москвы
Конфликт между бывшими супругами произошел на бытовой почве. Полицейские опрашивают их на месте.
Как сообщал «Рамблер», накануне в Москве 21-летний мужчина застрелил из охотничьего карабина в квартире на улице Приорова свою бывшую девушку, ее мать и 4-летнего племянника, после чего покончил с собой.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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