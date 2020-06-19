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Лжехирурга Алёну Верди тайно похоронили 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
Лжехирурга Алёну Верди тайно похоронили
Фото: vk.com
Подруга умершей лжехирурга Алёны Верди — Юлия — сообщила о похоронах женщины, однако не назвала место погребения. В социальных сетях она опубликовала фото покойной с траурной чёрной ленточкой, а также снимки похоронных венков.
Тебя больше нет, и с тобой ушла большая часть меня. Ты многое хотела сказать и донести, но тебя не слышали
Спи спокойно, моя родная, а я буду учиться жить без тебя…, — написала подруга на своей странице в социальной сети Instagram.
Лжехирург, не имея специального образования, оказывала медицинские услуги с 2015 по 2019 год, и за это время несколько её пациентов остались инвалидами из-за последствий операций, а одна женщина скончалась после липосакции. Верди задержали в Краснодаре 5 апреля 2019 года, в тот же день отправили под арест.
Анастасия Исмаилова, изуродованная лжехирургом Алёной Верди, подтвердила, что та умерла, не приходя в сознание, ранним утром 15 июня. По её словам, фигурантка громкого уголовного дела пила спиртные напитки перед тем, как впала в кому.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущую радио «Комсомольская правда» Юлию Норкину похоронили 6 июня в Подмосковье. По словам очевидцев, когда к месту погребения приехал катафалк, супруга покойной, журналиста Андрея Норкина рядом не оказалось.
Профессиональную деятельность Юлия Норкина начала в 1992 году на «Радио 101». Там будущие супруги и познакомились. Женщина умерла на 53-м году жизни из-за проблем с сердцем.
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Комментарии 3
Происшествия , Андрей Норкин , Комсомольская правда
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