В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова 

По информации канала, в момент задержания Гасанов находился в салоне своего нового автомобиля «Роллс-Ройс Куллинан», который был в розыске из-за долгов блогера. Отмечается, что на машине были номера от другой машины Гасанова — «Ламборгини».

Сейчас блогер находится в отделении полиции.

Как сообщал «Рамблер», 9 июня Гусейна Гасанова на три месяца лишили водительских прав за езду со скрытыми номерами. «Мерседес» блогера был оборудован системой, скрывающей номера посредством нажатия на кнопку.