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В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова 

Вероника Полынина и ещё 2 6 минут назад
В Москве задержали блогера Гусейна Гасанова
Фото: Гусейн Гасанов/vk.com
В Москве из-за долгов задержали блогера Гусейна Гасанова, передает телеграм-канал Mash.
По информации канала, в момент задержания Гасанов находился в салоне своего нового автомобиля «Роллс-Ройс Куллинан», который был в розыске из-за долгов блогера. Отмечается, что на машине были номера от другой машины Гасанова — «Ламборгини».
Сейчас блогер находится в отделении полиции.
Как сообщал «Рамблер», 9 июня Гусейна Гасанова на три месяца лишили водительских прав за езду со скрытыми номерами. «Мерседес» блогера был оборудован системой, скрывающей номера посредством нажатия на кнопку.
За неделю до этого Гасанова оштрафовали за использование символики и цветов спецтранспорта Следственного комитета на принадлежащем ему автомобиле «Тойота Лэнд Круизер».
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Происшествия , Криминал , Гусейн Гасанов , СКР , Москва
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