Женщина открыла стрельбу на севере Москвы 

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На Бескудниковском бульваре в Москве в ходе конфликта женщина выстрелила в мужчину из пневматического оружия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По предварительной информации, выстрел был произведен в живот. Госпитализация мужчине не понадобилась.

В настоящее время полицейские проводят беседу с участниками конфликта.

Как сообщал «Рамблер», накануне в Москве 21-летний мужчина застрелил из охотничьего карабина в квартире на улице Приорова свою бывшую девушку, ее мать и 4-летнего племянника, после чего покончил с собой.