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В Волгоградской области зафиксировали утечку нефтепродуктов 

ИА Regnum 2 часа назад
Под Вологдой зафиксирована утечка нефтепродуктов
Фото: РИА Новости
Утечка нефтепродуктов зафиксирована на двух нефтепроводах в Волгоградской области. Причиной чрезвычайной ситуации стала разгерметизация трубопровода, сообщили 19 июня в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
Оперативные сообщения об инцидентах на нефтепроводах «Памятный» и «Жирновский», поступили в отделение Росприроднадзора 10 июня 2020 года. Специалисты осмотрели объекты и пришли к выводу, что утечка произошла из-за разгерметизации в результате точечной коррозии нижней образующей стенки трубопровода. Нефтепродукты разлились на прилегающие земельные участки в системе промысловых трубопроводов «Овражного» и «Жирновского» месторождения. Эксперты устанавливают площадь загрязнённых участков и степень загрязнения почвы и атмосферного воздуха.
Нефтепровод принадлежит ООО «Ритэк». По результатам получения лабораторных исследований будет принято процессуальное решение в отношении юридического лица.
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Происшествия , Волгоградская Область
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