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Подготовка московского стрелка к убийству попала на видео 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Подготовка московского стрелка к убийству попала на видео
Фото: РИА Новости
Московский стрелок Севастьян Путинцев приобрел для убийства своей возлюбленной модели Елизаветы Хлюпиной и ее семьи гладкоствольный карабин и травматический пистолет. На видео, оказавшемся в распоряжении РЕН ТВ, видно, как молодой человек выбирает в магазине оружие.
На видеозаписи Путинцев готовится к убийству — не спеша упаковывает ружье в пакет и складывает в коробку. Право на приобретение оружия он подтвердил документом, которым обзавелся в марте. Кроме того, он купил травматический пистолет. Сейчас следствие выясняет, каким образом ему удалось получить разрешение.
Знакомый рассказал об убийце трех человек в квартире в Москве
Днем в четверг, 18 июня, Путинцев, придя домой к Хлюпиной, застрелил саму модель, ее мать и четырехлетнего сына, после чего покончил с собой. Трагедия произошла на почве неразделенной любви: Севастьян и Елизавета расстались в марте, но молодой человек не смирился с этим и продолжал преследовать девушку.
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Происшествия , РЕН ТВ
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