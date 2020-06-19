Выходцы из Чечни устроили в Москве разборки из-за чеченок, которые гуляли с грузином. Инцидент попал на видео, кадры публикует Telegram-канал MDK.

Разборки произошли вблизи одной из набережных. Точное место неизвестно. На опубликованных кадрах слышно, что уроженец Грузии предлагает выйти «один на один». Конфликт пытается решить полиция, однако безрезультатно.

Основная религия в Грузии — православие. Ее исповедует 91 процент населения страны. В Чечне — ислам. Согласно исламским традициям, если родители узнают, что их дочь встречается с парнем наедине, они решат, что девушка отказалась от всех своих традиций и потеряла самоуважение. Кроме того, если избранником чеченки окажется человек, исповедующий другую религию, то считается, что она отказалась от своей.