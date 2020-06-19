Россиянин швырнул женщину головой на бетон и попал на видео 

Россиянин бросил женщину головой на бетонную ступеньку. Соответствующую видеозапись блогер Роман Вершинин опубликовал в своем инстаграме

Вчера он разместил в сторис несколько роликов. На первом женщина лежит на асфальте у подъезда, а мужчина, который сидит рядом на ступеньке, встает, хватает ее за волосы, поднимает и швыряет головой на ступеньку. Женщина начинает рыдать.

«*** (вообще. — Прим. ред.)!» — прокомментировал Вершинин.

В подписи к следующему видео, на котором мужчина ведет женщину под руки, блогер написал, что сообщил о произошедшем в службу 112 и приехала скорая помощь. На следующем видео Вершинин спрашивает мужчину, почему тот считает, что у него есть право бить женщину. Тот бросается в сторону Вершинина.

На следующем видео блогер рассказал, что ситуация закончилась вроде бы нормально — приехали сотрудники полиции, — но он чувствует себя супернеприятно, потому что лишь стоял рядом, отпихивая мужчину от женщины, а не избил его.