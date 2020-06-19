Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Девять судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва 

Москва24 и ещё 4 1 час назад
Девять судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Девять районных судов столицы экстренно эвакуировали после сообщений о минировании. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Головинский, Коптевский, Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский, Никулинский районные суды были эвакуированы из-за угрозы взрыва", — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
По предварительным данным, в каждое учреждение поступили анонимные сообщения о заложенной в зданиях бомбе.
Накануне из-за сообщений о минировании была проведена проверка в аэропорту Шереметьево. Информация не подтвердилась, авиагавань продолжила работать в обычном режиме.
Аналогичные происшествия были установлены в конце мая. Дважды злоумышленники сообщили о минировании в Шереметьево и один раз — в Домодедово. Во всех случаях заявления оказались ложными.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Москва24: последние новости
Убийство семьи на севере Москвы. Что известно Убийство семьи на севере Москвы. Что известно Женщина зарезала двух мужчин в ходе пьяной ссоры на юге Москвы Женщина зарезала двух мужчин в ходе пьяной ссоры на юге Москвы Стрелявшего в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте пока не могут допросить Стрелявшего в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте пока не могут допросить
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву накроет небывалая жара
Москву накроет небывалая жара
Huawei назвала цены на свой новый планшет в России
Huawei назвала цены на свой новый планшет в России
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Планировавший нападение на школу подросток попал на видео
Музей Победы подготовил новую онлайн-экскурсию
Музей Победы подготовил новую онлайн-экскурсию
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение