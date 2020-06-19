Девять судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва 

Девять районных судов столицы экстренно эвакуировали после сообщений о минировании. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Головинский, Коптевский, Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский, Никулинский районные суды были эвакуированы из-за угрозы взрыва", — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По предварительным данным, в каждое учреждение поступили анонимные сообщения о заложенной в зданиях бомбе.

Накануне из-за сообщений о минировании была проведена проверка в аэропорту Шереметьево . Информация не подтвердилась, авиагавань продолжила работать в обычном режиме.

Аналогичные происшествия были установлены в конце мая. Дважды злоумышленники сообщили о минировании в Шереметьево и один раз — в Домодедово. Во всех случаях заявления оказались ложными.