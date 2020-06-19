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Проглотившая целиком геккона змея попала на видео 

Алевтина Жаркова 40 минут назад
В Таиланде змея целиком проглотила геккона. Противостояние двух рептилий, плавно перетекшее в прием пищи для одного из сражающихся, снял на видео житель города Накхонратчасима.
Висансири Монкланг (Wisansiri Monklang) запечатлел на камеру инцидент, который произошел прямо у порога его собственного жилища. Мужчина сообщил, что вышел на обед из своего дома и заметил борьбу гиккона и обыкновенной украшенной змеи, закончившуюся для ящерицы весьма плачевно. Пресмыкающееся медленно проглотило геккона, при этом весь процесс занял у змеи не более пяти минут.
Происшествия , Азия , Видео , В мире , Таиланд
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