Проглотившая целиком геккона змея попала на видео 

Таиланде змея целиком проглотила геккона. Противостояние двух рептилий, плавно перетекшее в прием пищи для одного из сражающихся, снял на видео житель города Накхонратчасима.

Висансири Монкланг (Wisansiri Monklang) запечатлел на камеру инцидент, который произошел прямо у порога его собственного жилища. Мужчина сообщил, что вышел на обед из своего дома и заметил борьбу гиккона и обыкновенной украшенной змеи, закончившуюся для ящерицы весьма плачевно. Пресмыкающееся медленно проглотило геккона, при этом весь процесс занял у змеи не более пяти минут.