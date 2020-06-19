Спецназ ФСБ задержал «заместителя» Гази Брянского

Все новости на карте

По данным следствия, на территории Брянской области задержанный имеет криминальный статус «положенца» по Брянской области. По правилам криминального мира, такой статус обязывает всех «нижестоящих» членов преступной среды подчиняться его указаниям и распоряжениям. Мужчине вменяют статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Ранее он был судим за хищение и вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, уточнила Волк.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об уроженце поселка Ляки (Агдашский район Азербайджана) Исмаилове Газанфаре Азизагы Оглы, известном в криминальной среде как Гази Брянский или Маг Бакинский.