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Дагестанских чиновников избили битами и арматурой 

Мария Иванова 21 минуту назад
В дагестанском селе Кидеро на действующего чиновника напали конкуренты с битами и арматурой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в ближайшее время в этом районе состоятся выборы нового главы. На место претендуют действующий заместитель главы района Исрафил Абдуллаев и местный житель Аббас Курбанов.
В преддверии выборов на Абдуллаева и двух его соратников было совершено нападение. Произошло это днем, к магазину, в который зашел чиновник, подъехали три автомобиля, из которых вышли мужчины с битами, арматурой и холодным оружием.
Абдуллаев и еще двое мужчин попали в больницу.
В региональном управлении МВД ТАСС рассказали, что у 37-летнего замглавы района, его родственника и директора районной образовательной организации произошел конфликт с четырьмя местными жителями. Нападение в полиции объяснили «ранее сложившимися неприязненными отношениями».
Возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Как сообщал «Рамблер», ранее в Дагестане конфликт двух молодых людей перерос в массовую драку с поножовщиной. Причиной ссоры стало замечание в адрес девушки.
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Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС
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