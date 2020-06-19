Дагестанских чиновников избили битами и арматурой 

В дагестанском селе Кидеро на действующего чиновника напали конкуренты с битами и арматурой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в ближайшее время в этом районе состоятся выборы нового главы. На место претендуют действующий заместитель главы района Исрафил Абдуллаев и местный житель Аббас Курбанов.

В преддверии выборов на Абдуллаева и двух его соратников было совершено нападение. Произошло это днем, к магазину, в который зашел чиновник, подъехали три автомобиля, из которых вышли мужчины с битами, арматурой и холодным оружием.

Абдуллаев и еще двое мужчин попали в больницу.

В региональном управлении МВД ТАСС рассказали , что у 37-летнего замглавы района, его родственника и директора районной образовательной организации произошел конфликт с четырьмя местными жителями. Нападение в полиции объяснили «ранее сложившимися неприязненными отношениями».

Возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщал «Рамблер», ранее в Дагестане конфликт двух молодых людей перерос в массовую драку с поножовщиной. Причиной ссоры стало замечание в адрес девушки.