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Дагестанских чиновников избили битами и арматурой ради поста главы села 

Lenta.ru 37 минут назад
В Цунтинском районе Дагестана местных чиновников избили претенденты на пост главы села Кидеро. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что действующий заместитель главы района Исрапил Абдулаев вместе директором местного Центра традиционной культуры народов России отъехал пообедать. К магазину, где они находились, подъехала группа людей на трех машинах. Они были вооружены битами, арматурами и ножами. В результате нападения Абдулаева и его команду увезли в больницу в тяжелом состоянии.
По словам местных жителей, сторонники руководителя нападавшей группы — Абаса Курбанова — пытаются сместить действующих чиновников с нулевых годов. Курбанов является врио главы Центра социального обслуживания населения в Цунтинском районе.
В региональном управлении МВД ранее сообщали, что замглавы Цунтинского района попал в больницу после драки с местными жителями. При этом имя заместителя и обстоятельства происшествия не уточнялись.
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Происшествия , Видео , МВД , Республика Дагестан
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