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Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии 

Алевтина Жаркова 49 минут назад
В Новой Зеландии мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Все произошло в Окленде: водитель машины выстрелил в сотрудников дорожно-постовой службы, остановивших его для рутинной проверки. Один страж порядка скончался, другой получил серьезные ранения.
Стрелок скрылся с места преступления, но был задержан спустя четыре часа после инцидента — его жилище правоохранителям пришлось брать штурмом. В СМИ сообщают, что в последний раз полицейского на посту убили в Новой Зеландии 11 лет назад.
Происшествия , Видео , В мире , Новая Зеландия
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