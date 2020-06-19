Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии 

Новой Зеландии мужчина открыл огонь по полицейским, которые остановили его автомобиль для проверки документов. Все произошло в Окленде: водитель машины выстрелил в сотрудников дорожно-постовой службы, остановивших его для рутинной проверки. Один страж порядка скончался, другой получил серьезные ранения.

Стрелок скрылся с места преступления, но был задержан спустя четыре часа после инцидента — его жилище правоохранителям пришлось брать штурмом. В СМИ сообщают, что в последний раз полицейского на посту убили в Новой Зеландии 11 лет назад.