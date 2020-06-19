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Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 260 тыс. рублей за распространение недостоверной информации 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
«Эхо Москвы» оштрафовали
Фото: ТАСС
Мировой суд судебного участка № 416 района Арбат города Москвы оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 260 тыс. рублей за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан. Об этом сказано в решениях суда от 5 и 15 июня, с копиями которых ознакомился ТАСС.
"Признать ЗАО "Эхо Москвы" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан"), и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей", — сказано в решении судьи Дианы Азаровой от 5 июня. В аналогичном документе, датированном 15 июня, говорится, что "Эхо Москвы" признано виновным по той же части той же статьи КоАП РФ, только ему назначен штраф уже в размере 60 тыс. рублей.
Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, отметил, что штрафам радиостанция подверглась из-за публикации материалов о коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в Роскомнадзор материалы для привлечения радиостанции "Эхо Москвы" к ответственности за фейк о коронавирусе на сайте ее оренбургского отделения. Это произошло из-за публикации "Владимир Осечкин: УФСИН пытается скрыть вспышку неизвестного заболевания в оренбургской ИК-8". По данным регионального УФСИН, проверка не подтвердила заболеваний осужденных, а новость является недостоверной.
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Происшествия , Владимир Осечкин , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Эхо Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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