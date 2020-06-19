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В Москве женщина зарезала двух мужчин у метро 

Павел Тиунов и ещё 7 40 минут назад
Столичные полицейские задержали подозреваемую в жестоком убийстве двух человек, сообщает РЕН ТВ. Трагедия разыгралась прямо под объективом уличной камеры видеонаблюдения.
По данным телеканала, инцидент произошел у станции метро «Царицыно». На записи видно, как женщина распивает спиртное в компании мужчин. В какой-то момент у нее возникает конфликт с одним из собутыльников: она несколько раз ударяет его ножом.
Пострадавший отходит в сторону и падает на землю. Заметив это еще один мужчина подбегает к преступнице и в результате также получает несколько ударов. Увидев кровь, остальные участники попойки разбегаются.
Журналисты подчеркивают, что один из пострадавших скончался на месте происшествия, другой — позже в больнице. Оказалось, что женщина сначала напала на своего сожителя, а потом зарезала его друга. Подозреваемая задержана. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Следователи в настоящее время готовятся выступить с ходатайством в суде, чтобы нападавшую на время расследования заключили в следственный изолятор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети было опубликовано видео жестокого убийства в Омске. Там мужчина, уличив свою супругу в супружеской неверности, устроил засаду на ее любовника, который в результате получил несколько десятков ударов ножом.
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Происшествия , Видео , Криминал , ФСИН , РЕН ТВ , Москва
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