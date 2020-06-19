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На юге Москвы женщина зарезала двух собутыльников 

Вести Подмосковья и ещё 4 1 час назад
В столице задержана по подозрению в убийстве двух мужчин местная жительница. К трагедии привела бытовая ссора во время распития спиртных напитков. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу Москве.
В ночь на 19 июня вблизи станции метро «Царицыно» распивала спиртные напитки компания, состоящая из 41-летней женщины, ее сожителя, а также еще одного знакомого. В ходе импровизированного уличного застолья возник конфликт, который нервы женщины не перенесли. Она нанесла несколько ударов припасенным ножом и своему сожителю, и выбравшему неправильное место отдыха товарищу.
От полученных ранений один из мужчин скончался на месте, а второй ушел из жизни уже в больнице, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. Подозреваемая в убийстве задержана и в ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
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Происшествия , Видео , Криминал , Москва
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