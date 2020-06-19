Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выявлено 7 972 новых случая коронавируса 

Мария Иванова 49 минут назад
Раскрыты новые данные по коронавирусу в России
Фото: ТАСС
За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 7 972, до 569 063 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
В стране третий день подряд выявляют менее 8 тысяч пациентов: накануне был зафиксирован прирост в 7 790 человек, за день до этого — 7 843, еще днем ранее — 8 248.
У 32,7 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.
За последние сутки еще 10 443 россиянина выписался после выздоровления, 181 пациент с коронавирусом умер. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 324 406 пациентов, 7 841 человек скончался.
"Миллионы людей умрут": Мясников о новой эпидемии
Новые случаи выявили в 83 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1136), Московская область (646), Ханты-Мансийский АО (259), Свердловская область (254), Санкт-Петербург (228), Нижегородская область (219), Воронежская область (203), Челябинская область (166), Иркутская область (164), Красноярский край (151).
За ними следуют: Ростовская область (139), Ставропольский край (137), Ульяновская область (122), Ямало-Ненецкий АО (121), Архангельская область (118), Саратовская область (116), Тыва (115), Коми (114), Новосибирская область (108), Волгоградская область (107), Омская область (103), Приморский край (103).
Менее 100 новых пациентов прибавилось в следующих регионах: Якутия (97), Карачаево-Черкессия (94), Тульская область (90), Дагестан (88), Ивановская область (85), Самарская область (83), Томская область (83), Белгородская область (81), Хабаровский край (78), Курская область (77), Брянская область (76), Кабардино-Балкария (76), Пензенская область (75), Алтайский край (75), Орловская область (74), Чувашия (70).
Менее 70 новых случаев: Амурская область (49), Тюменская область (47), Хакасия (46), Марий Эл (45), Камчатский край (45), Кировская область (43), Псковская область (41), Ярославская область (39), Адыгея (38), Татарстан (36), Калининградская область (32), Курганская область (32), Ингушетия (30), Северная Осетия (30).
Менее 30: Вологодская область (27), Сахалинская область (24), Карелия (22), Удмуртия (20), Магаданская область (19), Чечня (17), Костромская область (16), Калмыкия (8), Еврейская АО (4), Республика Алтай (2), Чукотский АО (1), Севастополь (1).
Как сообщал «Рамблер», к 19 июня в России провели более 16,3 миллиона тестов на коронавирус, 330,2 тысячи из них — за последние сутки.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Комментарии 6
Происшествия , Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
В польском замке нашли тайник с целым состоянием
В польском замке нашли тайник с целым состоянием
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Видео
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
00:53
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
Армия
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение