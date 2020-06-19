Раскрыты новые данные по коронавирусу в России

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 7 972, до 569 063 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В стране третий день подряд выявляют менее 8 тысяч пациентов: накануне был зафиксирован прирост в 7 790 человек, за день до этого — 7 843, еще днем ранее — 8 248.

У 32,7 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 10 443 россиянина выписался после выздоровления, 181 пациент с коронавирусом умер. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 324 406 пациентов, 7 841 человек скончался.

Новые случаи выявили в 83 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1136), Московская область (646), Ханты-Мансийский АО (259), Свердловская область (254), Санкт-Петербург (228), Нижегородская область (219), Воронежская область (203), Челябинская область (166), Иркутская область (164), Красноярский край (151).

За ними следуют: Ростовская область (139), Ставропольский край (137), Ульяновская область (122), Ямало-Ненецкий АО (121), Архангельская область (118), Саратовская область (116), Тыва (115), Коми (114), Новосибирская область (108), Волгоградская область (107), Омская область (103), Приморский край (103).

Менее 100 новых пациентов прибавилось в следующих регионах: Якутия (97), Карачаево-Черкессия (94), Тульская область (90), Дагестан (88), Ивановская область (85), Самарская область (83), Томская область (83), Белгородская область (81), Хабаровский край (78), Курская область (77), Брянская область (76), Кабардино-Балкария (76), Пензенская область (75), Алтайский край (75), Орловская область (74), Чувашия (70).

Менее 70 новых случаев: Амурская область (49), Тюменская область (47), Хакасия (46), Марий Эл (45), Камчатский край (45), Кировская область (43), Псковская область (41), Ярославская область (39), Адыгея (38), Татарстан (36), Калининградская область (32), Курганская область (32), Ингушетия (30), Северная Осетия (30).

Менее 30: Вологодская область (27), Сахалинская область (24), Карелия (22), Удмуртия (20), Магаданская область (19), Чечня (17), Костромская область (16), Калмыкия (8), Еврейская АО (4), Республика Алтай (2), Чукотский АО (1), Севастополь (1).

Как сообщал «Рамблер», к 19 июня в России провели более 16,3 миллиона тестов на коронавирус, 330,2 тысячи из них — за последние сутки.