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В Крыму задержали украинца при попытке незаконно проникнуть в Россию 

RT на русском и ещё 5 1 час назад
В Крыму задержали украинца
Фото: РИА Новости
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося незаконно проникнуть в Россию. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по региону.
«Не будучи обнаруженным украинскими пограничниками, переправившись через залив Сиваш, мужчина вышел на российскую территорию, где был задержан пограничным нарядом», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, при нём была обнаружена ID карта гражданина Украины.
По словам нарушителя, конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья.
Как уточнили в ведомстве, уроженца Запорожья 1987 года рождения задержали на 48 часов до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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