В Наро-Фоминске двое мужчин, одетые в защитные медицинские костюмы, ворвались в здание Сбербанка и топором пытались разломали один из банкоматов. Затем они попытались взорвать с его с помощью газового оборудования. В банкомате находилось примерно два с половиной миллиона рублей. Но похитители так и не забрали деньги, банкомат так и не удалось взломать. А когда заработала сигнализация, похитителям пришлось убегать с места преступления. Вскоре несостоявшихся миллионеров нашли сотрудники полиции. Задержанные мужчины отрицают свою причастность к этому ограблению. Ведется следственная проверка по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Опубликовано видео нападения на банкомат
Читайте также