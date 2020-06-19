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Опубликовано видео нападения на банкомат 

Вадим Дроздов 12 минут назад
В Наро-Фоминске двое мужчин, одетые в защитные медицинские костюмы, ворвались в здание Сбербанка и топором пытались разломали один из банкоматов. Затем они попытались взорвать с его с помощью газового оборудования. В банкомате находилось примерно два с половиной миллиона рублей. Но похитители так и не забрали деньги, банкомат так и не удалось взломать. А когда заработала сигнализация, похитителям пришлось убегать с места преступления. Вскоре несостоявшихся миллионеров нашли сотрудники полиции. Задержанные мужчины отрицают свою причастность к этому ограблению. Ведется следственная проверка по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Сбербанк России , Наро-Фоминск
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