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Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
18 июня в Москве начался сильный ливень с градом и грозой. Как оказалось позже, это был настоящий шторм, образовавшийся в зоне активного холодного фронта. Очевидцы всего произошедшего снимали видео и выкладывали их в социальные сети. Так на одном ролике видно, как затопило проезжую часть Дмитровского шоссе. Вода образовала целую реку на дороге. Автомобили с трудом проезжали по воде. По официальным наблюдениям в Москве выпало 9 мм (ВВЦ), скорость ветра достигала 17 м/с (Тушино). Максимальная сумма осадков в зоне фронта наблюдалась в Смоленской и Тверской областях (38 и 32 мм соответственно). Это — 50% от месячной нормы.
Происшествия , Видео , Москва
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