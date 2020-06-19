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Ураган с градом в Москве попал на видео 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
18 июня в Москве резко начался ливень, который затем перешел в крупный град. Все сопровождалось сильными порывами ветра. Это первый шторм, разыгравшийся в зоне активного холодного фронта, в Москве летом 2020. Прохождение фронта сопровождалось сильными ливнями, грозами, шквалами и даже смерчевыми образованиями. Смерчи явились результатом чрезвычайно неустойчивого состояния атмосферы. Грозовые облака были очень мощными — их верхняя граница простиралась до 12 км. Смерч в Москве — явление редкое, встречающееся лишь раз в пять лет. Один из наиболее интенсивных смерчей наблюдался десять лет назад — 21 июня 1998 года, тогда пострадал даже Кремль.
Происшествия , Видео , Москва
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