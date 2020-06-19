В Новой Зеландии неизвестный открыл огонь по полицейским 

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Неизвестный мужчина открыл в пятницу огонь по офицерам полиции, регулировавшим дорожное движение в городе Окленд в Новой Зеландии . Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте правоохранительных органов страны. По данным местной прессы, один правоохранитель погиб.

"Полиция работает на месте серьезного инцидента в районе Мэсси на западе Окленда. Около 10:30 (по местному времени, 01:30 мск — прим. ТАСС) неизвестный произвел серию выстрелов в полицейских и скрылся с места происшествия. В ходе инцидента два офицера получили тяжелые огнестрельные ранения, а случайный свидетель был сбит автомобилем, также получив травмы", — отмечается в заявлении.

В свою очередь газета The New Zealand Herald сообщила, что один из пострадавших полицейских позднее умер в больнице. Состояние второго врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Сбитый нападавшим свидетель получил травмы средней тяжести.

В настоящий момент районы вокруг места происшествия оцеплены полицией, школы и детские сады закрыты. Ведется розыск правонарушителя.