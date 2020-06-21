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Адвокат семьи Захарова остался доволен результатами экспертизы Ефремова 

News.ru и ещё 2 22 минуты назад
Адвокат семьи Захарова оценил экспертизу Ефремова
Фото: globallookpress.com
Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, Александр Добровинский положительно оценил результаты судебно-психиатрической экспертизы, по итогам которой актёра признали вменяемым.
По словам юриста, вменяемость артиста — это «здорово».
У нас великий актёр — вменяемый. Представляете, если бы великий актёр был бы сумасшедшим? — отметил адвокат.
Добровинский подчеркнул, что результаты экспертизы не повлияют на ход дела. А вот ситуация, при которой Ефремова признали бы невменяемым, могла бы внести коррективы. В этом случае актёра нужно было бы лечить. А имеющееся положение дел показывает, что Ефремов — здоровый мужчина, осознававший свой действия, когда садился за руль в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Мы все ответственны только за наши слова и поступки. Как это повлияет на суд? Мы не нашли мирного урегулирования с потерпевшими. Это будет учтено судом, — приводит слова Добровинского радиостанция «Говорит Москва».
Вечером 8 июня Ефремов пересёк на своей машине двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент ДТП Ефремов был пьян. Суд отправил актёра под домашний арест. Статья, по которой будут судить артиста, предполагает санкции в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Как ранее писал NEWS.ru, Ефремов в результате экспертизы был признан вменяемым. Работу с артистом проводили невролог, психолог и психиатр. В процессе актёр вёл себя вежливо и корректно. Отмечается, что он пребывал в депрессивном состоянии.
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Комментарии 4
Происшествия , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Радиостанция "Говорит Москва"
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