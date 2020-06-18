Убийца семьи в квартире в Москве был фанатом Гитлера

Убийца с улицы Приорова был поклонником Гитлера, выяснил «Московский комсомолец».

По информации издания, 21-летний Севастьян Путинцев был отчислен со второго курса Финансового университета , где изучал социологию. На него дважды составлялись административные протоколы из-за употребления алкоголя в общественных местах.

При обыске в квартире Севастьяна следователи обнаружили, что вся комната Севастьяна увешана портретами Гитлера и свастикой. В шкафу также нашли немецкую форму.

Известно, что Путинцев в 2018 году ездил на Украину. Следствие считает, что там он встречался с украинскими националистами.

Охотничий карабин «Сайга», из которого Путинцев убил свою бывшую девушку, ее мать и племянника, он приобрел легально, получив лицензию буквально на днях.

Как сообщал «Рамблер», в четверг днем 21-летний Севастьян Путинцев пришел домой к своей бывшей возлюбленной 22-летней Елизавете Хлюпиной, выстрелил ей в голову, затем убил ее мать и племянника, а после покончил жизнь самоубийством.