Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийца семьи в квартире в Москве был поклонником Гитлера 

Вероника Полынина 40 минут назад
Убийца семьи в квартире в Москве был фанатом Гитлера
Фото: РИА Новости
Убийца с улицы Приорова был поклонником Гитлера, выяснил «Московский комсомолец».
По информации издания, 21-летний Севастьян Путинцев был отчислен со второго курса Финансового университета, где изучал социологию. На него дважды составлялись административные протоколы из-за употребления алкоголя в общественных местах.
Появилось видео с места стрельбы в квартире в Москве
При обыске в квартире Севастьяна следователи обнаружили, что вся комната Севастьяна увешана портретами Гитлера и свастикой. В шкафу также нашли немецкую форму.
Известно, что Путинцев в 2018 году ездил на Украину. Следствие считает, что там он встречался с украинскими националистами.
Охотничий карабин «Сайга», из которого Путинцев убил свою бывшую девушку, ее мать и племянника, он приобрел легально, получив лицензию буквально на днях.
Как сообщал «Рамблер», в четверг днем 21-летний Севастьян Путинцев пришел домой к своей бывшей возлюбленной 22-летней Елизавете Хлюпиной, выстрелил ей в голову, затем убил ее мать и племянника, а после покончил жизнь самоубийством.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Комментарии 24
Происшествия , Финансовый университет , Московский комсомолец , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве дроны проследят за верандами кафе
В Москве дроны проследят за верандами кафе
Подросток выпал из окна в Петербурге
Подросток выпал из окна в Петербурге
Коронавирус открыл новый способ покорить Москву
Коронавирус открыл новый способ покорить Москву
Помешать России: США раскрыли план обороны в космосе
Помешать России: США раскрыли план обороны в космосе
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение