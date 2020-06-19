Севастьян Путинцев, который 18 июня застрелил свою девушку, ее мать и мальчика в московской квартире, нигде не работал и не учился. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в пятницу, 19 июня.

— Ему 21 год, был отчислен из института, нигде не учился и не работал. Чем он занимался, выясняется, — говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что Путинцев получил оружие сразу после совершеннолетия, предоставив все необходимые для этого документы. Точные мотивы его преступления выясняются, добавили в правоохранительных органах

По мнению источника агентства, молодой человек готовился к убийству, это преступление не было совершено спонтанно.

Напомним, что в четверг, 18 июня, 21-летний парень устроил стрельбу на севере Москвы. В результате погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Как установили сотрудники правоохранительных органов, Севастьян Путинцев пришел к своей бывшей девушке, 23-летней модели Елизавете Хлюпиной. Она была расстреляна в голову в упор. В квартире нашли тела девушки, ее матери, младшего брата и самого стрелка. По сведениям некоторых СМИ мальчик был сыном девушки, а не ее братом.

Установлено, что разрешение на оружие молодой человек получил два года назад. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Стрелку назначили посмертную психологическую экспертизу.