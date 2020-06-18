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В Петербурге от удара молнии погиб семилетний ребенок 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В Петербурге от удара молнии погиб семилетний ребенок
Фото: РИА Новости
Семилетний ребенок погиб от удара молнии в четверг вечером в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"От поражения током из-за удара молнии погиб мальчик 2013 года рождения", — сказал он, добавив, что ЧП произошло у ресторана в Петродворцовом районе около 20:00 мск.
На место выехали сотрудники экстренных служб. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой. Очевидцы в соцсетях выкладывают многочисленные видеозаписи с затопленными дорогами.
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Происшествия , Катастрофы , Криминал , Пожары , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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