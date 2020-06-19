Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МЧС прилетел в Норильск, где ликвидируют последствия ЧП 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Глава МЧС прилетел в Норильск
Фото: РИА Новости
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в Норильск, где осмотрел условия хранения собранных нефтепродуктов и продолжит работу по контролю за ликвидацией ЧС на ТЭЦ. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.
"С рабочим визитом в Норильск прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Совместно с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором Красноярского края Александром Уссом он осмотрел полигон хранения загрязненного грунта. Далее рабочая группа совершит облет акватории рек Далдыкан и Амбарной и посетит полевой лагерь спасателей", — сказали в пресс-службе.
В аэропорту Зиничев передал пожарным Норильска две пожарные машины высокой проходимости на базе "БелАЗ" и "КамАЗ", доставленные на место авиацией ведомства.
За последние сутки на месте разлива собрано топливно-водяной смеси 310 кубометров, всего 32 307 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3 727 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего 103 314 тонн. Сорбентом обработано 64 км береговой линии и 65 тыс. кв. метров загрязненной территории.
"Собранные материалы складируются в двух ангарах общей площадью 35 тыс. кв. метров. В готовности еще один", — отметили в МЧС.
29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
ТАСС: последние новости
Застреливший трех человек в квартире в Москве нигде не работал и не учился Застреливший трех человек в квартире в Москве нигде не работал и не учился В Москве нашли мертвым философа Льва Науменко В Москве нашли мертвым философа Льва Науменко Состояние полицейских, раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, улучшилось Состояние полицейских, раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, улучшилось
Комментарии
Происшествия , Пожар во Владимире , Пожар в Норильске , Александр Усс , Сергей Меняйло , Евгений Зиничев , Камаз , МЧС , Норникель , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край , Норильск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо передо мной упал самолет с пилотами»
«Прямо передо мной упал самолет с пилотами»
Песков: Путина защищают «две штуки» в Кремле
Песков: Путина защищают «две штуки» в Кремле
Боня заявила, что Захаров «спас душу» Ефремова
Боня заявила, что Захаров «спас душу» Ефремова
Песков объяснил отсутствие Путина на освящении храма ВС РФ
Песков объяснил отсутствие Путина на освящении храма ВС РФ
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
00:53
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение