«После армии совсем плохо стало»: знакомый о стрелке

Мужчина, устроивший стрельбу на улице Приорова, был знаком со своей жертвой Елизаветой Хлюпиной со школы. Об этом рассказал знакомый погибшей, передает «360».

По словам собеседника, юноша учился в другой школе, был младше на год, но общался с компанией, в которой была и Елизавета.

Он отметил, что до сегодняшней встречи Елизавета и ее убийца не виделись два-три месяца. Девушка была уверена, что отношения между ними закончились.

«Она мне говорила, что у них все закончилось, и она не хочет с этим парнем не иметь ничего общего. Он был, в принципе, со странностями», — рассказал знакомый жертвы.

По словам собеседника издания, неадекватное поведение стрелка усугубилось после армии.

«Он странно стал выглядеть и одеваться. Он ходил грязный и потрепанный, хотя раньше такого не было. Это проявлялось и в манере общения. Он совершал какие-то спонтанные действия, всякие шутки непонятные выкидывал», — сообщил он.

Как сообщал «Рамблер», в четверг днем 21-летний Севастьян Путинцев пришел домой к своей бывшей возлюбленной 22-летней Елизавете Хлюпиной, выстрелил ей в голову, затем убил ее мать и ребенка, а после покончил жизнь самоубийством.