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Знакомый рассказал об убийце трех человек в квартире в Москве 

Вероника Полынина 8 минут назад
«После армии совсем плохо стало»: знакомый о стрелке
Фото: РИА Новости
Мужчина, устроивший стрельбу на улице Приорова, был знаком со своей жертвой Елизаветой Хлюпиной со школы. Об этом рассказал знакомый погибшей, передает «360».
По словам собеседника, юноша учился в другой школе, был младше на год, но общался с компанией, в которой была и Елизавета.
Он отметил, что до сегодняшней встречи Елизавета и ее убийца не виделись два-три месяца. Девушка была уверена, что отношения между ними закончились.
«Она мне говорила, что у них все закончилось, и она не хочет с этим парнем не иметь ничего общего. Он был, в принципе, со странностями», — рассказал знакомый жертвы.
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По словам собеседника издания, неадекватное поведение стрелка усугубилось после армии.
«Он странно стал выглядеть и одеваться. Он ходил грязный и потрепанный, хотя раньше такого не было. Это проявлялось и в манере общения. Он совершал какие-то спонтанные действия, всякие шутки непонятные выкидывал», — сообщил он.
Как сообщал «Рамблер», в четверг днем 21-летний Севастьян Путинцев пришел домой к своей бывшей возлюбленной 22-летней Елизавете Хлюпиной, выстрелил ей в голову, затем убил ее мать и ребенка, а после покончил жизнь самоубийством.
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Происшествия , Москва
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