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Тела пропавших в прошлом году детей обнаружили в Уфе 

News.ru и ещё 11 1 час назад
Тела пропавших детей обнаружили в Уфе
Фото: surb.sledcom.ru
На территории Уфы 19 и 20 июня правоохранители в результате поисковых мероприятий обнаружили тела детей, пропавших в октябре 2019 года. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ СК по Башкирии.
Тела детей были извлечены из рек Уфа и Белая. После этого следователи организовали опознание. В результате выяснилось, что найденные мальчики — это пропавшие в 2019 году Вячеслав М. и его брат Илья М. Детям на момент смерти было пять и восемь лет соответственно.
Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин их смерти, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Мальчики пропали в прошлом году после того, как их отец, поссорившись с супругой, увёз детей в неизвестном направлении. Мать несовершеннолетних обратилась в полицию с заявлением о пропаже, однако долгое время поиски не приносили результата. Позднее правоохранители обнаружили машину отца мальчиков, однако ни детей, ни мужчины в ней не было.
Как ранее передавал NEWS.ru, в Астрахани нашли тело пропавшего несколько месяцев назад 12-летнего мальчика. Его мать подозревают в убийстве сына.
Заявление о пропаже мальчика поступило в полицию 6 марта. По словам матери ребёнка, 4-го он ушёл в школу и не вернулся.
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Происшествия , Криминал , Пожары , Избиение
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