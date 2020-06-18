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Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы 

Алевтина Жаркова 1 час назад
На севере Москвы мужчина открыл стрельбу. Все произошло в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Приорова. По предварительным данным, злоумышленник пришел в дом к своей бывшей девушке и открыл там огонь. Жертвами 35-летнего мужчины стали три человека, в том числе и ребенок. Сам стрелок покончил с собой.
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео с места происшествия с рассказом очевидца. Свидетель сообщил, что слышал громкий женский визг и несколько выстрелов. После этого он поспешил покинуть подъезд. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Новости Москвы , МВД
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