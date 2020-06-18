Жителя Чувашии судят за рассылку интимных фотографий 

Чувашии перед судом предстанет новочебоксарец, которого обвинили в незаконном распространений сведений о частной жизни своей бывшей девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

Следствие полагает, что в апреле 2020 года обвиняемый из личных неприязненных отношений к своей знакомой, с которой у него были близкие отношения, разместил на созданной им странице в одной из социальных сетей её фотографии интимного характера. Также фотографии были отправлены через мессенджер подруге пострадавшей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»). Дело ушло в суд.

Отметим, что в марте текущего года завершилось расследование другого уголовного дела по аналогичной статье. Обвинение предъявлено 25-летнему жителю Канашского района: следствие полагает, что в декабре 2019 года из личных неприязненных отношений к своей бывшей сожительнице он отправил видеозапись с её участием коллегам девушки.