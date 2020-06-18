Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Чувашии судят за рассылку интимных фотографий 

ИА Regnum 54 минуты назад
Жителя Чувашии судят за рассылку интимных фотографий
Фото: РИА Новости
В Чувашии перед судом предстанет новочебоксарец, которого обвинили в незаконном распространений сведений о частной жизни своей бывшей девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.
Следствие полагает, что в апреле 2020 года обвиняемый из личных неприязненных отношений к своей знакомой, с которой у него были близкие отношения, разместил на созданной им странице в одной из социальных сетей её фотографии интимного характера. Также фотографии были отправлены через мессенджер подруге пострадавшей.
Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»). Дело ушло в суд.
Отметим, что в марте текущего года завершилось расследование другого уголовного дела по аналогичной статье. Обвинение предъявлено 25-летнему жителю Канашского района: следствие полагает, что в декабре 2019 года из личных неприязненных отношений к своей бывшей сожительнице он отправил видеозапись с её участием коллегам девушки.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
ИА Regnum: последние новости
Философ Лев Науменко найден мертвым в Москве Философ Лев Науменко найден мертвым в Москве Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на севере Москвы Брат погибшего в ДТП с Ефремовым готов обсудить компенсацию Брат погибшего в ДТП с Ефремовым готов обсудить компенсацию
Комментарии
Происшествия , Криминал , Чувашская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Медведев предупредил о войне
Медведев предупредил о войне
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
«Придется штурмовать»: ФСБ пришла в захваченный монастырь
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Собчак прилюдно отнесла Рудковскую к проституткам
Видео
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение