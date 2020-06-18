Модель Славы Зайцева погибла при стрельбе в Москве

Одна из погибших в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в жилом доме в Москве на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ), оказалась манекенщицей модного дома Вячеслава Зайцева . Об этом сообщается в Telegram-канале «Комсомольской правды».

По данным Telegram-канала Mash, убитая Елизавета Хлюпина незадолго до происшествия рассталась с молодым человеком Савелием. Он застрелил ее вместе с ребенком и подругой, после чего покончил с собой.

Отмечается, что во время работы моделью Хлюпина сотрудничала с мировыми брендами, а также участвовала в различных показах и фотосессиях.