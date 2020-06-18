Модель Славы Зайцева погибла при стрельбе в Москве 

Издание «Комсомольская правда» уточнило данные о жертвах стрельбы на улице Приорова в Москве.
Елизавета Хлюпина работала моделью в Доме моды Вячеслава Зайцева.
Вместе с ней погибли ее подруга Светлана Тивченко и ее сын. По данным телеграм-канала Mash, ребенок родился в 2019 году.
Стрелку Севастьяну Путинцеву был 21 год. В 2017 году он был судим за кражу. Камеры подъезда зафиксировали, как он заходит в дом с охотничьим карабином в чехле.
Соседи рассказали, что стрельбе предшествовала ссора, громкое выяснение отношений и детский плач. Путинцев сначала выстрелил в бывшую возлюбленную, уже будучи раненой, она позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.
Как сообщал «Рамблер», в четверг днем мужчина убил бывшую девушку, ее подругу и ребенка, а затем покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».