Модель Славы Зайцева погибла при стрельбе в Москве 

Издание «Комсомольская правда» уточнило данные о жертвах стрельбы на улице Приорова в Москве

Елизавета Хлюпина работала моделью в Доме моды Вячеслава Зайцева

Вместе с ней погибли ее подруга Светлана Тивченко и ее сын. По данным телеграм-канала Mash, ребенок родился в 2019 году.

Стрелку Севастьяну Путинцеву был 21 год. В 2017 году он был судим за кражу. Камеры подъезда зафиксировали, как он заходит в дом с охотничьим карабином в чехле.

Соседи рассказали, что стрельбе предшествовала ссора, громкое выяснение отношений и детский плач. Путинцев сначала выстрелил в бывшую возлюбленную, уже будучи раненой, она позвонила в полицию и рассказала о произошедшем.