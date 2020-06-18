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В деле Ефремова сменится адвокат 

Вероника Полынина 9 минут назад
В деле о расследовании ДТП с участием Михаила Ефремова может смениться потерпевший, сообщает «Московской комсомолец» со ссылкой на друга семьи погибшего Сергея Захарова.
В настоящий момент потерпевшим по делу проходит брат погибшего. По словам собеседника «МК» супруга Сергея Захарова намерена приехать в СК и утвердить себя в качестве потерпевшей.
При этом у семьи может смениться адвокат — сейчас их интересы представляет Александр Добровинский на безвозмездной основе.
Раскрыта сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
По информации издания, ранее супруга Сергея Захарова отказывалась быть потерпевшей.
«Видимо, что-то изменилось. Она же сама имеет отношение к органам, видит, что вокруг этой истории творится. Вряд ли ей нравится, что семье перемывают кости на телепрограммах. Сама она категорически отказывалась принимать участие в ток-шоу, не давала комментарии журналистам. И вряд ли дальше изменит свою позицию», — рассказал собеседник.
Он также отметил, что именно потерпевшему достанется материальная компенсация, в случае если семья о ней заявит.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в Москве. Его автомобиль врезался в фургон, водитель которого погиб. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, сейчас он находится под домашним арестом.
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Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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