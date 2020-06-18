В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.

По его словам, законная супруга Захарова намерена явиться в Следственный комитет и утвердить себя в статусе потерпевшей. Он предположил, что женщина возмущена ситуацией, когда ее жизнь становится предметом обсуждения журналистов.

"Она же сама имеет отношение к органам, видит, что вокруг этой истории творится. Вряд ли ей нравится, что семье перемывают кости на телепрограммах", — отметил друг семьи в комментарии "Московскому комсомольцу".

Он добавил, что сейчас потерпевшим по делу является брат, однако жена погибшего будет в приоритете, если обратится в СК.

Кроме того, по мнению собеседника издания, супруга погибшего может сменить адвоката.

ДТП со смертельным исходом произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.