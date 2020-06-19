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Суд продлил арест Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкалье 

ТАСС и ещё 7 40 минут назад
Суд принял решение по аресту Шамсутдинова
Фото: wolrdchange/vk.com
Читинский гарнизонный военный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, где погибли восемь человек. Об этом сообщил ТАСС адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев в пятницу.
"Суд постановил ходатайство удовлетворить, продлить срок содержания под стражей на три месяца, а всего до 11 месяцев, то есть по 25 сентября 2020 года", — огласила судья на заседании, запись которого предоставил Тугушев.
25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по военнослужащим своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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Происшествия , Министерство обороны , Забайкальский Край
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