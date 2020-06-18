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На Ставрополье обнаружили тело новорожденного ребенка с ножевыми ранениями 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Тело младенца с ножевыми ранениями нашли на Ставрополье
Фото: РИА Новости
Следователи СК РФ разыскивают на Ставрополье женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка, тело которого нашли у берега реки. Об этом сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по краю.
Сообщается, что 16 июня у берега реки Подкумок в станице Ессентукской прохожий обнаружил тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями.
"По данному факту следственный отдел по Предгорному району следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время следователи разыскивают женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка.
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Происшествия , Криминал , СКР , Ставропольский Край
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