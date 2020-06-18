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Вооруженный стрелок заперся с женщиной и детьми в Москве 

Национальная Служба Новостей 21 минуту назад
На севере Москвы неизвестный мужчина начал стрелять, в настоящий момент он заперся в квартире, где есть дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на седьмом этаже жилого дома на улице Приорова (северный округ столицы).
Известно, что женщина получила ранение в голову. Также уточняется, что в квартире, где разворачиваются события, проживают семейная пара с двумя дочерьми.
На месте ЧП сейчас находятся силовики и медики. Попасть в квартиру пока не удается.
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Происшествия , Видео , Криминал , Москва
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