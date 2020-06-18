Все новости на карте

На севере Москвы неизвестный мужчина начал стрелять, в настоящий момент он заперся в квартире, где есть дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на седьмом этаже жилого дома на улице Приорова (северный округ столицы).

Известно, что женщина получила ранение в голову. Также уточняется, что в квартире, где разворачиваются события, проживают семейная пара с двумя дочерьми.

На месте ЧП сейчас находятся силовики и медики. Попасть в квартиру пока не удается.