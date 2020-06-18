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В СИЗО Москвы возобновлён приём посылок по почте 

RT на русском и ещё 1 37 минут назад
В СИЗО Москвы возобновлён приём посылок по почте
Фото: РИА Новости
В следственных изоляторах УФСИН России по Москве возобновлён приём посылок и бандеролей для заключённых. Об этом RT сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
«Приём посылок для лиц, содержащихся в следственных изоляторах Москвы, прекращённый в марте в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, возобновлён. Речь идёт о посылках и бандеролях, отправляемых через «Почту России». Приём передач в самих изоляторах пока не осуществляется», — сказал Волков.
В марте в СИЗО Москвы были введены карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Они предусматривали, в частности, отмену свиданий, запрет на приём посылок и передач.
Встречи арестованных со следователями, адвокатами и членами ОНК до настоящего времени проводятся в комнате краткосрочных свиданий через стекло.
Общение ведётся помощью установленных там телефонных аппаратов.
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Происшествия , Почта России , ФСИН , Москва
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