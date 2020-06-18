Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео 

Школьницы в Калуге станцевали в нижнем белье в фонтане у мемориала Победы. Свой зажигательный танец на фоне стеллы с георгиевской лентой девочки-подростки сняли на видео и опубликовали в соцсети Tik Tok. Сейчас роликом заинтересовались правоохранители: по данному факту полиция инициировала проверку, ведется розыск нарушительниц.

Площадь Победы в Калуге является мемориальным комплексом с обелиском народу-победителю, на вершине которого располагается скульптура Родины-Матери, и вечным огнем. В 1975 году здесь была установлена могила неизвестного солдата.