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Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
Школьницы в Калуге станцевали в нижнем белье в фонтане у мемориала Победы. Свой зажигательный танец на фоне стеллы с георгиевской лентой девочки-подростки сняли на видео и опубликовали в соцсети Tik Tok. Сейчас роликом заинтересовались правоохранители: по данному факту полиция инициировала проверку, ведется розыск нарушительниц.
Площадь Победы в Калуге является мемориальным комплексом с обелиском народу-победителю, на вершине которого располагается скульптура Родины-Матери, и вечным огнем. В 1975 году здесь была установлена могила неизвестного солдата.
Происшествия , Видео , Калуга
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