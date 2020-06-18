Школьницы в бикини опорочили память Вечного огня 

Калуге полицейские начали доследственную проверку после того, как в социальных сетях появилось видео танца двух полуголых школьниц в фонтане, расположенным у Вечного огня, сообщает издание «Подъём».

В ролике изображены две молодые девушки, которые танцуют под популярную песню. При этом школьницы одеты в раздельные купальники и находятся по колено в воде фонтана, расположенного на площади Победы: за спинами девушек видна мемориальная стелла.

Видео заинтересовались местные правоохранители, которые в настоящее время устанавливают личности учениц.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — приводит издание слова представителя городского главка МВД.

Журналисты подчеркивают, что площадь Победы в Калуге — это единый мемориальный комплекс, состоящий из обелиска, фонтана, гранитной стены и Вечного огня, под плитой которого захоронена урна с останками погибших во время Великой Отечественной войны курсантов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», группа молодых жителей Кронштадта пожарила на Вечном огне сосиски на шампурах. Фотоотчет о необычном пикнике появились в соцсетях. Молодых людей задержала полиция.