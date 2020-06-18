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Школьницы в бикини опорочили память Вечного огня 

Павел Тиунов 45 минут назад
В Калуге полицейские начали доследственную проверку после того, как в социальных сетях появилось видео танца двух полуголых школьниц в фонтане, расположенным у Вечного огня, сообщает издание «Подъём».
В ролике изображены две молодые девушки, которые танцуют под популярную песню. При этом школьницы одеты в раздельные купальники и находятся по колено в воде фонтана, расположенного на площади Победы: за спинами девушек видна мемориальная стелла.
Видео заинтересовались местные правоохранители, которые в настоящее время устанавливают личности учениц.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — приводит издание слова представителя городского главка МВД.
Журналисты подчеркивают, что площадь Победы в Калуге — это единый мемориальный комплекс, состоящий из обелиска, фонтана, гранитной стены и Вечного огня, под плитой которого захоронена урна с останками погибших во время Великой Отечественной войны курсантов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», группа молодых жителей Кронштадта пожарила на Вечном огне сосиски на шампурах. Фотоотчет о необычном пикнике появились в соцсетях. Молодых людей задержала полиция.
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Происшествия , Видео , Общество , МВД , Калуга
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